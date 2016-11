AIVD waarschuwde voor geweld in Rotterdam

ROTTERDAM - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD heeft de gemeente Rotterdam gewaarschuwd voor mogelijk geweld bij een betoging tegen Zwarte Piet afgelopen weekeinde. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag gezegd tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Door ANP - 17-11-2016, 12:04 (Update 17-11-2016, 12:04)

De stadsbestuurder besloot na ontvangst van het AIVD-ambtsbericht dat de niet vooraf aangemelde betoging niet door mocht gaan. Hij had alle reden om zwaar in te zetten, zei hij donderdag in een raadsvergadering waar de demonstratie ter sprake kwam. De openbare orde woog zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting, verdedigde hij de beslissing.

Afgelopen zaterdag werden bijna tweehonderd mensen opgepakt. De actievoerders besloten niet in Maassluis bij de nationale intocht tegen Zwarte Piet te protesteren, maar in de Maasstad. De demonstranten werden opgepakt omdat zij een ingesteld demonstratieverbod negeerden.