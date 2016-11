EU wil subsidie GeenPeil-advertentie terug

BRUSSEL - Het Europees Parlement wil 14.500 euro subsidie terug die de GeenPeil-campagne gebruikte voor een advertentie om handtekeningen te werven voor het referendum over het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het parlement dat naar verwachting maandag wordt goedgekeurd.

Nadat de paginagrote advertentie van GeenPeil vorig jaar september in De Telegraaf was verschenen, was het benodigde aantal handtekeningen snel binnen. In het referendum in april stemde een meerderheid tegen het akkoord.

De advertentiekosten van 14.500 euro werden betaald door het Instituut voor Directe Democratie in Europa (IDDE), een door het parlement gesubsidieerde stichting die is gelieerd aan de Britse partij UKIP. De regels verbieden dat subsidies worden gebruikt voor referenda. En dat is hier ,,ondubbelzinnig'' gebeurd, staat in het rapport.