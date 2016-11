Minister Kamp had staatsgeheim in privémail

DEN HAAG - Minister van Economische Zaken Henk Kamp had in zijn privé-e-mailaccount vertrouwelijke documenten, waarvan één staatsgeheim. Dat blijkt uit een onderzoek naar het e-mailverkeer van de minister, schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 17-11-2016, 15:40 (Update 17-11-2016, 16:03)

Over het e-mailgebruik van de bewindsman ontstond eerder dit jaar ophef. Naar aanleiding daarvan liet Kamp onderzoek uitvoeren naar de inhoud van zijn mailbox. Daarin werden een ,,twintigtal'' vertrouwelijke documenten aangetroffen, aldus Kamp. Het document dat stond aangemerkt als ,,staatsgeheim'' was een nota over onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden bij een onafhankelijk bestuursorgaan.

Kamp stelt dat het gebruik van zijn privémail het voor hem makkelijk maakte in de avonden en weekenden nog te werken. ,,Ik ben mij er onvoldoende bewust van geweest dat, gezien de aard van mijn werkzaamheden, de door mij gebruikte privé e-maildienst niet geschikt was'', schrijft de minister. Hij benadrukt dat hij zijn privémail niet langer gebruikt voor zijn werk.

In totaal vonden de onderzoekers 23.534 e-mails die tussen januari 2009 en mei 2016 Kamps inbox binnenstroomden. Daarvan waren er 11.819 werkgerelateerd. Kamp heeft ook inlichtingendienst AIVD gevraagd naar de gevonden documenten te kijken. De dienst oordeelde dat ze ,,de interesse van buitenlandse inlichtingendiensten (hadden) kunnen hebben'', aldus Kamp. De AIVD stelde geen vervolgonderzoek in.