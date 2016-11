Man aangehouden na dreiging Rotterdam Airport

ROTTERDAM - De politie heeft donderdagavond een verwarde man van 45 jaar aangehouden die mogelijk verantwoordelijk is voor de melding die eerder op de dag leidde tot extra beveiliging op Rotterdam The Hague Airport. Het is volgens de Koninklijke Marechaussee een ongewenste vreemdeling met een openstaande straf.

Door ANP - 17-11-2016, 23:46 (Update 17-11-2016, 23:46)

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, heeft eerder valse meldingen gedaan bij de politie. Hij wordt verhoord.

Aan het begin van de middag werd de controle op de luchthaven aangescherpt na een anoniem dreigement. De hele middag en avond was er veel marechaussee op de been. Het vliegverkeer heeft geen vertraging opgelopen. Reizigers konden gewoon aankomen of vertrekken.

De maatregelen die politie en Koninklijke Marechaussee eerder op de dag hebben genomen, zijn of worden donderdagavond of -nacht afgeschaald.