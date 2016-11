A2 weer open na ongeluk bij Breukelen

ANP A2 weer open na ongeluk bij Breukelen

BREUKELEN - De A2 van Utrecht naar Amsterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag korte tijd afgesloten geweest na een ongeluk ter hoogte van Breukelen.

Door ANP - 18-11-2016, 2:58 (Update 18-11-2016, 3:12)

Het verkeer werd wegens werkzaamheden in beide richtingen over een rijstrook geleid, wat al zorgde voor een file. Toen in de staart van de file omstreeks 01.30 uur een ongeluk gebeurde, moest de weg helemaal dicht. De Verkeersinformatiedienst (VID) raadde weggebruikers aan de weg te mijden. Nadat de weg weer was vrijgegeven en de auto's de plek van het ongeluk konden passeren, trok de VID de boodschap dat het verkeer beter kon omrijden weer in.

Sommige weggebruikers hebben geprobeerd te keren in het werkvak. Tenminste een bestuurder reed tegen het verkeer in over het werkvak terug richting Utrecht. Hij werd ter hoogte van Rijnsweerd aangehouden.