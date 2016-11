'Veiligheid Borssele niet in het geding'

DEN HAAG - De veiligheid bij de kerncentrale in Borssele is door het meningsverschil tussen het Rijk en de aandeelhouders van energiebedrijf Delta niet in het geding. Dat hebben ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag benadrukt.

Door ANP - 18-11-2016, 11:42 (Update 18-11-2016, 11:42)

De aandeelhouders van Delta wezen deze week een reddingsplan van het kabinet voor energiebedrijf af omdat ze dat te karig vonden. De suggestie dat het kabinet financieel over de brug moet komen omdat anders de veiligheid van de kerncentrale in het geding komt, noemt Dijsselbloem ,,onnodig ongerust makend''. ,,Ik snap wel dat men probeert op die manier de druk op te voeren, maar die is echt ongepast.''

Delta is wettelijk verplicht zijn netwerkbedrijf af te stoten, iets wat andere energiebedrijven eerder al moesten doen. Het kabinet wilde bepaalde staatsgaranties geven, omdat Delta ook nog met de centrale in Borssele zit opgescheept.