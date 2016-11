'Omgebrachte vrouw lijkt bewust doelwit'

AMSTERDAM - De 28-jarige vrouw die donderdagochtend werd doodgeschoten in Amsterdam lijkt niet het slachtoffer van een persoonsverwisseling. De politie gaat daar niet van uit, zei een woordvoerder. Over een motief voor de schietpartij kon een woordvoerder vrijdag nog niets zeggen. De vrouw was geen bekende van de politie.

Door ANP - 18-11-2016, 12:15 (Update 18-11-2016, 12:15)

Na een tip vonden agenten de zwaargewonde vrouw naast haar fiets op een bruggetje bij het Maldenhof, langs het Gaasperdammerpad in Amsterdam-Zuidoost. Reanimatiepogingen waren tevergeefs, ze stierf ter plekke.

Het slachtoffer was moeder van een zesjarige dochter. Op het moment dat ze onder vuur werd genomen had ze haar kind niet bij zich.