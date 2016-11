Nieuwe partij sterk. gepresenteerd

DEN HAAG - Oud-wethouder Jan de Visser heeft vrijdag in Den Haag een nieuwe politieke partij met de naam sterk. gepresenteerd. De partij wil met lijsttrekker De Visser meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Door ANP - 18-11-2016, 12:39 (Update 18-11-2016, 12:39)

De Visser, zelf afkomstig van het CDA en advocaat in Den Haag, presenteerde zijn partij als een ,,inhoudelijk alternatief'' voor de gevestigde partijen. Belangrijke thema's voor sterk. zijn hervorming van de arbeidsmarkt en privacy. Zo moet iedereen een vaste baan krijgen; flexcontracten moeten verdwijnen.

De privacy moet volgens sterk. veel beter worden beschermd. Als het aan De Visser en zijn partij ligt, komt er een stop op het verzamelen van persoonsgegevens. Iedere Nederlander bepaalt zelf aan wie hij of zij persoonsgegevens verstrekt.

Omdat ,,niemand nog een touw kan vastknopen'' aan hoe de zorg in Nederland is georganiseerd, moet daar een groot onderzoek naar komen. De bevolking moet nadat de uitkomsten zijn gepresenteerd in een referendum bepalen wat het juiste systeem is.