Gewonden na botsing trein met tankauto

WINSUM - In het Groningse Winsum is vrijdag een trein van Arriva gedeeltelijk ontspoord na een botsing met een tankauto. Volgens de Veiligheidsregio Groningen is één gewonde naar het ziekenhuis gebracht.

Door ANP - 18-11-2016, 12:47 (Update 18-11-2016, 13:18)

Passagiers met lichte verwondingen worden behandeld in de brandweerkazerne in Winsum. De mensen die niet gewond zijn geraakt worden opgevangen in een naastgelegen boerderij.

De chauffeur van de tankauto is ongedeerd gebleven. Hij kwam met zijn melkwagen van een boerenerf en is waarschijnlijk bij een onbewaakte spoorwegovergang in botsing gekomen met de naderende trein. De voorkant van de trein is van het spoor geschoten.

Het treinverkeer ligt voor onbepaalde tijd stil.