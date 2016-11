Arriva opent informatienummer ongeval

ANP Arriva opent informatienummer ongeval

HEERENVEEN - Vervoersbedrijf Arriva heeft een telefoonnummer geopend voor informatie over het treinongeval bij Winsum.

Door ANP - 18-11-2016, 13:49 (Update 18-11-2016, 13:49)

Het bedrijf kan nog niets zeggen over de exacte toedracht van het ongeval. Volgens Arriva zijn er enkele gewonden gevallen. Het servicenummer 0800-0200746 is bedoeld voor familie en vrienden van reizigers die opheldering over het lot van hun geliefden willen krijgen.