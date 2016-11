Dijksma spreekt steun treinpassagiers uit

ANP Dijksma spreekt steun treinpassagiers uit

DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur heeft vrijdag haar steun betuigd aan alle passagiers die in de deels ontspoorde trein in Winsum zaten.

Door ANP - 18-11-2016, 15:13 (Update 18-11-2016, 15:13)

,,Ontzettend vervelend nieuws dat in Winsum een trein is ontspoord na een botsing met een melkwagen'', aldus de bewindsvrouw. ,,Ik wens de passagiers die in de trein zaten alle sterkte en beterschap. Naar de precieze toedracht van het ongeval wordt op dit moment onderzoek gedaan.''