ProRail: plan voor sluiten overweg klaar

WINSUM - De overweg bij Winsum waar vrijdag een trein ontspoorde na een aanrijding moet volgens spoorbeheerder ProRail worden gesloten. Het plan daarvoor ligt ook al klaar, maar er is nog geen overeenstemming over een vergoeding voor het gebruik van grond voor het aanleggen van een noodweg.

Door ANP - 18-11-2016, 15:39 (Update 18-11-2016, 15:39)

Volgens een woordvoerder van ProRail ligt er al een besluit van de staatssecretaris dat de overweg dicht moet. Ook is er geld beschikbaar. ,,We staan klaar om de overweg te sluiten en een alternatieve weg aan te leggen”, aldus de zegsman. ,,Een overgang iets verderop gaan we beveiligen, waardoor de situatie veiliger wordt. De noodweg zorgt ervoor dat de boerderijen aan de Voslaan bereikbaar blijven.”

De onderhandelingen tussen ProRail en de eigenaar van de grond duren al een tijdje. De eigenaar heeft ook al een aanbod gehad, maar gaat daar niet mee akkoord. ,,Het is dan uiterst vervelend dat juist tijdens de onderhandelingen zo’n ernstig ongeval plaatsvindt.”