ANP Voorhoeve: onderzoek niet zover als gehoopt

DEN HAAG - Oud-minister Joris Voorhoeve van Defensie vindt dat het NIOD een goed en degelijk onderzoek heeft uitgevoerd naar de val van Srebrenica, maar tekent daarbij aan dat de onderzoekers niet zo ver zijn gekomen als hij had gehoopt. Meerdere inlichtingendiensten hebben niet meegewerkt, aldus Voorhoeve.

Door ANP - 18-11-2016, 17:56 (Update 18-11-2016, 17:56)

Mede naar aanleiding van zijn boek Veilige gebieden uit 2015 deed het NIOD afgelopen jaar een verkennend onderzoek. Daarbij is gekeken naar een mogelijke geheime internationale afspraak waardoor luchtsteun uitbleef en naar concrete voorkennis over de aanval op de Bosnische moslimenclave. Voor beide heeft het NIOD geen bewijs gevonden.

Voorhoeve zegt hier wel over dat hij een 'toonverschil' bemerkt tussen het rapport als zodanig en de conclusies die eruit worden getrokken. ,,Dat het bewijs ontbreekt is iets anders dan dat het onwaarschijnlijk is."

Hij was minister van Defensie ten tijde van het drama in 1995. Na de val van Srebrenica vermoordden Bosnische Serven meer dan 8000 moslimmannen en -jongens.