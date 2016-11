Waarschuwingsschoten bij aanhouding Rotterdam

ROTTERDAM - De politie heeft vrijdag in Rotterdam twee waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding. Niemand raakte door de schoten gewond. Wel werd een arrestant gebeten door een politiehond.

De politie had 's middags een melding gekregen van een vechtpartij op de Gooilandsingel, waarbij mogelijk een vuurwapen gezien was. Korte tijd later trof de politie een auto aan op de Oldegaarde met daarin vier mannen die bij de vechtpartij betrokken waren.

Omdat de mannen de aanwijzingen van de agenten niet opvolgden en zich agressief gedroegen, zagen de agenten zich genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen en de hond in te zetten. Vervolgens konden de personen, twee jongens van 15 en 17 jaar uit Hoogvliet en Rotterdam en twee mannen van 35 en 36 jaar uit onbekende woonplaats, worden aangehouden. Of ze een vuurwapen hadden, is nog niet bekend.