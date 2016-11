Groninger Museum toont 140 Rodin-beelden

GRONINGEN - Meer dan 140 beelden en twintig werken op papier van de hand van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin (1840-1917) zijn vanaf zaterdag te zien in het Groninger Museum. Het is de grootste expositie van zijn werk ooit in ons land. Beelden als De Denker, De Kus en Balzac zijn tot en met 30 april in Groningen te vinden.

Door ANP - 19-11-2016, 4:04 (Update 19-11-2016, 4:04)

De tentoonstelling Rodin - Genius at Work laat het werkproces zien achter de bekendste werken van Rodin. In zijn atelier werkten meer dan vijftig mensen, die als een kleine kunstgemeenschap rond de meester functioneerden. Het museum toont vijf afgietsels van hetzelfde beeld van de hand van Auguste Rodin samen: Het Bronzen Tijdperk, een beeld van een man (1876). Volgens directeur Andreas Blühm is het voor het eerst dat een museum (zoveel) afgietsels op een expositie combineert.

Het museum verwacht dat de expositie weer een grote publiekstrekker wordt. Na de 200.000 belangstellenden voor de expositie over David Bowie, hoopt het nu op minstens 100.000 bezoekers. Op de vrijdagavonden komen diverse sprekers langs, onder wie Erwin Olaf, Eric Corton, Jasper Krabbé en Freek en Hella de Jonge.