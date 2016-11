Bergingswerkzaamheden Winsum gestart

WINSUM - In Winsum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een begin gemaakt met het bergen van de trein die vrijdagmiddag ontspoorde na een aanrijding. Bij de onbewaakte overweg, waar een tankwagen met melk op de trein van vervoerder Arriva botste, staan kranen klaar om de wrakstukken van het spoor te hijsen.

Door ANP - 19-11-2016, 4:09 (Update 19-11-2016, 4:09)

Als de bergingsoperatie voorspoedig verloopt zal zaterdagochtend het voorste treindeel op een dieplader worden vervoerd naar Zuidbroek. Daarna volgen de andere treindelen. Arriva zet dit weekeinde bussen in om reizigers tussen Groningen en Roodeschool te vervoeren. Het is nog niet duidelijk wanneer het spoor weer wordt vrijgegeven.

Bij het ongeluk raakten enkele treinpassagiers zwaargewond. De chauffeur van de tankwagen is aangehouden en wordt als verdachte gehoord.

De persoonlijke bezittingen die passagiers in de trein moesten achterlaten worden door Arriva-medewerkers uit de trein gehaald, geregistreerd en opgeslagen, meldt de vervoerder.