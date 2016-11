Politie zoekt getuigen dodelijke schietpartij

AMSTERDAM - De politie roept mensen op die donderdagochtend mogelijk iets bijzonders hebben gezien op of in de omgeving van het Maldenhof, het Gaasperdammerpad en het Reigersbospad, in Amsterdam-Zuidoost. Daar werd die ochtend een vrouw doodgeschoten nadat ze haar dochtertje van zes naar school had gebracht.

Door ANP - 19-11-2016, 13:11 (Update 19-11-2016, 13:11)

Waarom dat is gebeurd en door wie is nog volslagen onduidelijk. Daarom hopen rechercheurs op getuigen die mogelijk iets hebben gezien, bijvoorbeeld of de vrouw werd gevolgd nadat ze haar kind had afgezet.

De 28-jarige Magdalena werd zwaargewond gevonden op het Maldenhof na een melding van een schietincident. Reanimatiepogingen haalden niets uit, ze overleed ter plaatse. De vrouw was geen bekende van de politie.