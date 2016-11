Ook machinist verhoord over ongeluk Winsum

WINSUM - Ook de 52-jarige machinist van de trein die vrijdagmiddag in Winsum op een onbewaakte overweg op een tankwagen botste, is door de politie als verdachte verhoord. De politie heeft dat zaterdag gemeld.

Door ANP - 19-11-2016, 14:54 (Update 19-11-2016, 14:54)

De 29-jarige bestuurder van de tankwagen met melk die vrijdag werd aangehouden is na verhoor vrijgelaten. Beide betrokkenen blijven verdachte tot het onderzoek duidelijk heeft gemaakt wat er precies is gebeurd. Het Openbaar Ministerie zal na het onderzoek beslissen of er iemand vervolgd zal worden.

Door het ongeval raakten achttien mensen gewond, waarvan drie ernstig. De politie heeft geen actuele informatie over de toestand van de slachtoffers.