Berging trein Winsum afgerond

ANP Berging trein Winsum afgerond

WINSUM - De berging van de trein die vrijdagmiddag in Winsum ontspoorde na een aanrijding met een melktankwagen is zaterdagmiddag afgerond. Omstreeks 16.30 uur is het laatste deel van de trein van het spoor gehaald en op een dieplader afgevoerd.

Door ANP - 19-11-2016, 17:59 (Update 19-11-2016, 17:59)

Als de tankwagen zaterdagavond is geborgen, beginnen de herstelwerkzaamheden aan het zwaar beschadigde spoor. Het werk gaat het hele weekeinde duren en volgens de huidige prognose rijden er maandagochtend weer treinen tussen Groningen en Roodeschool. Arriva zet dit weekeinde bussen in om reizigers te vervoeren.

De trein van Arriva botste vrijdag op een tankwagen met melk. Door het ongeluk raakten achttien mensen gewond. Drie passagiers zijn er ernstig aan toe. De chauffeur van de tankwagen werd aangehouden en na verhoor vrijgelaten, en ook de machinist werd als verdachte verhoord.