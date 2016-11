Vrachtschip loopt vast op Zuidpier bij IJmuiden

IJMUIDEN - Een vrachtschip is zaterdagavond vastgelopen op de Zuidpier bij IJmuiden. Het gaat om de 134 meter lange Frio Petropavlovsk.

Door Daniël Mol - 19-11-2016, 20:03 (Update 19-11-2016, 21:16)

Twee sleepboten hebben het schip weer op weg geholpen. Na een half uur was het vaartuig los van de Zuidpier. Het is niet bekend wat de schade aan het zeeschip is.

Het schip wordt nu gecontroleerd in de Vissershaven van IJmuiden.