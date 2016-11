Man met schotwond aangetroffen in Vlaardingen

VLAARDINGEN - Een neergeschoten man is in de nacht van zaterdag op zondag op straat aangetroffen in Vlaardingen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door ANP - 20-11-2016, 4:40 (Update 20-11-2016, 4:40)

Volgens een woordvoerster van de politie is het slachtoffer gevonden op de Amalia van Solmslaan. Hij had een schotwond. Het is nog onduidelijk wat de man is overkomen.