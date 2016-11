Bram van Ojik (GroenLinks) wil terug in Kamer

UTRECHT - De voormalige fractieleider van GroenLinks, Bram van Ojik, wil terug in de Tweede Kamer. Hij staat op nummer 10 van de kandidatenlijst die de partij zondagavond in Utrecht presenteert.

Door ANP - 20-11-2016, 15:20 (Update 20-11-2016, 15:20)

Dat is door GroenLinks bevestigd. Van Ojik was van oktober 2012 tot mei 2015 fractievoorzitter als opvolger van Jolande Sap. Hij verliet in mei vorig jaar de Kamer. Jesse Klaver werd toen de nieuwe leider van de vierkoppige fractie. Klaver heeft Van Ojik gevraagd terug te komen, aldus een woordvoerder. In de peilingen staat GroenLinks op negen tot vijftien zetels.

Leden van GroenLinks kunnen in een online referendum stemmen over de kandidatenlijst. Op 15 december wordt de uitslag bekend gemaakt.