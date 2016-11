Uitspraak in 21 jaar oude zaak-Nicole

ANP Uitspraak in 21 jaar oude zaak-Nicole

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch doet maandagmiddag uitspraak in de langlopende strafzaak tegen Jos de G. (49) die in 1995 de vijftienjarige Nicole van den Hurk zou hebben verkracht en gedood. Het Eindhovense meisje verdween destijds toen ze naar haar bijbaantje fietste. Haar lichaam werd zes weken later gevonden in de bossen bij Lierop.

Door ANP - 21-11-2016, 3:22 (Update 21-11-2016, 3:22)

Min of meer toevallig leidde een DNA-spoor vier jaar geleden naar de verdachte, een veroordeelde tbs'er die begin 2014 werd opgepakt. Tegen hem werd vorige maand voor doodslag en verkrachting veertien jaar celstraf geëist. Omdat de verdachte al is behandeld en de kans op herhaling volgens deskundigen klein is, werd er niet opnieuw tbs geëist door de officier van justitie.

De Helmonder ontkent de beschuldigingen ondanks een spermaspoor dat in zijn richting wijst. Hij zegt dat hij mogelijk vrijwillige seks heeft gehad met het meisje maar dat hij zich dat niet kan herinneren.