ANP Knoops hervat pleidooi in zaak-Wilders

SCHIPHOL - Raadsman Geert-Jan Knoops van Geert Wilders verwacht maandag de gehele dag nodig te hebben voor het slot van zijn pleidooi wegens de 'minder-Marokkanen'-uitspraken van de PVV-leider.

Door ANP - 21-11-2016, 10:02 (Update 21-11-2016, 10:02)

Knoops kondigde maandagmorgen een betoog van 106 pagina's aan, in aanvulling op de ruim tachtig pagina's die hij vrijdag presenteerde ter verdediging van Wilders. Hij zal in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp tevens drie filmpjes aan de Haagse rechtbank laten zien ter ontlasting van de politicus.

Aan het begin van het tweede deel van zijn pleidooi stelde de strafpleiter dat het OM in zijn eigen ,,zijn eigen ideologie'' heeft toegepast bij de vervolgingsbeslissing en ,,de gedachtepolitie heeft geïntroduceerd''.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 5000 euro boete tegen Wilders wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Knoops zal de rechtbank vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging vragen, zo kondigde hij aan.