Dood vrouw Amsterdam-Zuidoost nog raadsel

ANP Dood vrouw Amsterdam-Zuidoost nog raadsel

AMSTERDAM - Het is nog onduidelijk wie er achter de dood van de 28-jarige vrouw zit, die afgelopen donderdag in Amsterdam-Zuidoost door schoten om het leven is gekomen. De politie is een grootschalige zoekactie begonnen naar getuigen. Een eerdere oproep leidde er nog niet toe dat mensen zich hebben gemeld, zei een woordvoerder maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 14:38 (Update 21-11-2016, 14:38)

Daarom brengt de politie de zaak onder de aandacht in diverse opsporingsprogramma's op de lokale en regionale tv-zenders en in Opsporing Verzocht (AVROTROS). Ook komen er in de omgeving van het plaats delict tekstkarren te staan waarop getuigen wordt gevraagd zich te melden. Verder zet de politie Facebook in voor een digitaal buurtonderzoek.

De vrouw, moeder van een kindje van zes, lijkt een bewust doelwit te zijn geweest. Ze was niet bekend bij politie en justitie.