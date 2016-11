Eis celstraf voor illegale afvalexport

Eis celstraf voor illegale afvalexport

BREDA - Tegen de voormalige directeuren van het inmiddels failliete papierverwerkingsbedrijf Van Puijfelik uit Breda zijn maandag in de rechtbank in Breda celstraffen geëist tot vijftien maanden. Het bedrijf maakte zich volgens officier van justitie Frank van Diem onder meer schuldig aan het illegaal exporteren van huishoudelijk afval naar China.

Door ANP - 21-11-2016, 14:44 (Update 21-11-2016, 15:42)

De fraude kwam in 2011 naar buiten toen de politie een grote inval deed bij het bedrijf, waar 125 mensen werkten. Bij de inval werden twee directeuren opgepakt. De algemeen directeur hoorde een strafeis van vijftien maanden, de andere twee zes en negen maanden.

Het bedrijf kocht huishoudelijk afval uit Engeland onder de voorwaarde plastic en textiel eruit te sorteren. Dat gebeurde echter niet. Het werd rechtstreeks geëxporteerd naar China. Dat is vanwege Europese regels niet toegestaan, omdat onduidelijk is of het daar milieuvriendelijk wordt verwerkt. ,,Ordinaire milieucriminelen'', noemde Van Diem de directeuren daarom.

Huishoudelijk afval

Het bedrijf verstopte het huishoudelijk afval in zeecontainers achter schoon papier, dat wel mag worden geëxporteerd naar China. Behalve de illegale export zou het bedrijf stelselmatig te veel factureren en weegbrieven vervalsen.

Na de actie raakte het bedrijf in verval. Klanten wilden niet meer afnemen en in september 2013 ging het bedrijf failliet.

De verdediging komt dinsdag aan het woord. Advocaat Rogier Hörchner van de verdachten noemde zowel de inhoud van het requisitoir als de strafeisen ,,absurd''.