ANP Kamer in de bres voor krulstaartje

DEN HAAG - De Tweede Kamer vindt dat het nu maar eens uit moet zijn met het couperen van varkensstaarten. Nederland moet een voorbeeld nemen aan andere EU-lidstaten die zich wel aan het al jaren geldende coupeerverbod houden, stelt een Kamermeerderheid onder aanvoering van de SP.

Door ANP - 22-12-2016, 19:16 (Update 22-12-2016, 19:16)

Jaarlijks wordt nog altijd de krulstaart van miljoenen biggen zonder verdoving afgeknipt of -gebrand. Dat moet voorkomen dat varkens, die zich in hun stal vaak vervelen en elkaar in de weg zitten, elkaar de staart afbijten. De EU heeft de praktijk al decennia geleden verboden, maar veel Nederlandse varkenshouders gaan ermee door met de uitvlucht dat varkens zich anders aan elkaar vergrijpen. De Kamer vroeg de regering dinsdag het misbruik van die uitzonderingsbepaling een halt toe te roepen.

Varkenshouders moeten de leefomstandigheden van hun dieren zo veranderen dat ze geen aandrang meer voelen om stalgenoten te belagen, vindt SP'er Henk van Gerven.