Geen besluit meer in 2016 over kolencentrales

ANP Geen besluit meer in 2016 over kolencentrales

DEN HAAG - De regering neemt dit jaar geen besluit meer over de sluiting van kolencentrales in Nederland. Dat meldden bronnen in Den Haag donderdag na berichtgeving van Nieuwsuur.

Door ANP - 22-12-2016, 20:31 (Update 22-12-2016, 20:31)

De Tweede Kamer wil dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) meer haast maakt met de sluiting van kolencentrales. De Kamer had de bewindsman gevraagd dit jaar nog met voorstellen te komen om de centrales op termijn te sluiten, maar volgens de bronnen zit dat er niet meer in. De ministerraad vergadert vrijdag voor de laatste keer dit jaar.

De Kamer en de regering waren het de laatste tijd vaker oneens over de Nederlandse kolencentrales. Zo riep een meerderheid de regering deze maand nog op de subsidie voor de bijstook van biomassa, zoals houtsnippers, in de centrales te staken. Kamerlid Jan Vos (PvdA) betoogde dat de bijstook weinig duurzaam is, maar minister Kamp (VVD) was het daar niet mee eens.