Verdachten schietpartij Rotterdam langer vast

ROTTERDAM - De drie mannen die eerder deze maand zijn aangehouden in verband met een schietpartij in de Wieldrechtstraat in Rotterdam blijven nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam vrijdag laten weten.

Door ANP - 23-12-2016, 11:23 (Update 23-12-2016, 11:23)

De drie werden op 12 december door een arrestatieteam opgepakt na een grootschalig onderzoek naar een schietincident in Rotterdam-Zuid drie dagen daarvoor, waarbij een 25-jarige Rotterdammer gewond raakte. De politie formeerde daarop een speciaal team dat een einde moet maken aan een reeks schietpartijen in het zuidelijk stadsdeel.

Volgens de politie lijken er verbanden te bestaan tussen een aantal schietpartijen in het criminele milieu. Er waren in het najaar onder meer schietincidenten op de Vuurplaat en in de Texelstraat, de Polderlaan, de Dordtselaan, de Beijerlandselaan en de Mijnsherenlaan. Daarbij vielen gewonden. Op 16 oktober waren er zelfs twee schietpartijen op een dag in Rotterdam-Zuid.

Twee van de drie gearresteerde mannen - van 22 en 25 jaar - werden gearresteerd in het Limburgse Berg en Terblijt. De derde arrestant, een 23-jarige Rotterdammer, werd in de Maasstad aangehouden.