ANP Tussenstand Serious Request: bijna 7 miljoen

BREDA - De 3FM-actie Serious Request heeft tot zaterdagavond 18.00 uur in totaal 6.801.749 euro opgebracht. Een groot deel van het geld dat tot nu toe is opgehaald, is het gevolg van een nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn. Zijn initiatief heeft vooralsnog ruim 2.274.000 euro opgeleverd.

Door ANP - 24-12-2016, 18:07 (Update 24-12-2016, 18:07)

De 3FM-dj’s Domien Verschuuren en Frank van der Lende lieten zich zondagavond opsluiten in het Glazen Huis. Ze mogen zaterdagavond het huis verlaten. Dan wordt ook de voorlopige eindstand van dit jaar duidelijk. Toen vorig jaar de dj's uit het Glazen Huis in Heerlen kwamen, werd een opbrengst van 7,5 miljoen bekendgemaakt. Uiteindelijk bleek, nadat alle donaties waren geteld, ruim 8,4 miljoen euro bijeengebracht.

De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer koos de radiozender voor kinderen die dreigen te sterven aan longontsteking.