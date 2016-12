Bedrijven Zevenaar afgebrand, ongeluk op A12

ZEVENAAR - Een grote brand in het Gelderse Zevenaar heeft in de kerstnacht voor veel overlast gezorgd. Een garagebedrijf en een meubelstoffeerderij op een bedrijventerrein langs de snelweg A12 vielen ten prooi aan de vlammen. De bedrijven werden in de as gelegd.

Door ANP - 25-12-2016, 4:34 (Update 25-12-2016, 8:33)

De enorme rookontwikkeling, die ook boven de snelweg hing, veroorzaakte een ongeluk waarbij vier auto's op elkaar klapten. De weg moest daarom enig tijd in beide richtingen worden afgesloten. Een persoon raakte gewond. De A18 tussen Zevenaar en Varsseveld werd ter hoogte van Didam ook tijdelijk afgesloten vanwege de rookontwikkeling.

De brand begon omstreeks 02.30 uur in een garagebedrijf aan de Edisonstraat. Meerdere auto's brandden uit en het autobedrijf was niet meer te redden. De brandweer kon ook niet voorkomen dat de brand oversloeg naar een meubelstoffeerderij die aan het gebouw vast zit. Twee bewoners en twee agenten zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Gasflessen

Vanwege vliegvuur, het overwaaien van vuurdeeltjes, is een afvalstation tegenover het pand ook in brand gevlogen. Op het oog leek er vuurwerk uit het pand te komen maar dat ging om gasflessen. ,,In het pand is een vuurwerkkluis maar die wordt gelukkig niet meer gebruikt. Wel zijn er gasflessen opgeslagen in de garage, en die zijn ontploft." De brand is onder controle.

Rond 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Het nablussen gaat nog uren duren.