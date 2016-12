OM houdt social media extra in de gaten

AMSTERDAM - In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen begin volgend jaar gaat het Openbaar Ministerie (OM) de sociale media extra in de gaten houden op beledigen en discrimineren van politici. Dat zei hoofdofficier van Justitie Theo Hofstee zondag bij AT5. Hij stelde dat het OM snel moet ingrijpen als er op sociale media wordt beledigd of gediscrimineerd.

25-12-2016

,,Ik verwacht vanwege de verkiezingen dat we heel alert moeten zijn op wat zich gaat afspelen op social media’’, aldus Hofstee. Het OM maakte eerder deze maand al bekend dat het meer dan tien mensen gaat vervolgen vanwege bedreiging en belediging van Sylvana Simons die eerder voor DENK in de Tweede Kamer wilde komen, maar zaterdag aankondigde met een eigen partij aan de verkiezingen mee te gaan doen.

Hofstee vindt dat het een prioriteit van het OM is om juist enkele maanden voor de verkiezingen extra aandacht te geven aan belediging en discriminatie op sociale media. ,,Alle meningen moeten natuurlijk kunnen worden geuit, maar wel op een nette manier’', zegt hij. ,,Iedereen die aan de democratie deelneemt, zoals Sylvana Simons, moeten wij beschermen. Dus we gaan hier extra op letten.’’

In de maanden voor de verkiezingen op 15 maart wordt er meer gedebatteerd. ,,Dan nemen ook de emoties toe. Dus we verwachten meer van dit soort gevallen als we niet opletten.’’