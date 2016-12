Tweede dode door ongeval Oudewater

ANP Tweede dode door ongeval Oudewater

OUDEWATER - Een negentienjarige vrouw uit het Utrechtse Hekendorp die vrijdag zwaargewond raakte door een verkeersongeval in Oudewater, is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Een 23-jarige plaatsgenote stierf vrijdag.

Door ANP - 26-12-2016, 10:16 (Update 26-12-2016, 10:16)

De auto met in totaal drie inzittenden kwam op de Ruige Weide in Oudewater door nog onbekende oorzaak in het water terecht. Een 21-jarige man uit Gouda werd naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen. Volgens de politie is nog niet met zekerheid te zeggen wie er tijdens het ongeval achter het stuur zat.