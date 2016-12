Dekker: meer openheid NPO over uitgaven

ANP Dekker: meer openheid NPO over uitgaven

DEN HAAG - Staatssecretaris Sander Dekker (Media) gaat afspraken maken met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zodat die voortaan op zijn verzoek openheid moet geven over bijvoorbeeld salarissen van presentatoren. Hij heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Door ANP - 27-12-2016, 8:53 (Update 27-12-2016, 8:53)

De Eerste en Tweede Kamer hebben de gegevens over de uitgaven nodig om bijvoorbeeld te kunnen controleren of sprake is van verspilling. Het kan daarbij gaan om topsalarissen maar ook om een contract of de kosten die gemaakt werden voor bijvoorbeeld het Koningslied. De politiek stuit nu vaak op verzet, omdat openheid hierover volgens de NPO kan leiden tot politieke bemoeienis met de redactionele inhoud.

Dekker heeft drie onafhankelijke deskundigen laten kijken naar de kwestie en komt tot de conclusie dat het protest van de NPO niet terecht is. De staatssecretaris wil er wel voor zorgen dat de verzoeken om informatie over uitgaven van de NPO niet te pas en te onpas worden gedaan. Hij zal ook steeds een afweging maken tussen het belang van openheid en het voorkomen van politieke bemoeienis met de inhoud.