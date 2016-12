Toenemende verkoop van siervuurwerk verwacht

RIJSWIJK - Opnieuw is de verwachting dat dit jaar minder knalvuurwerk wordt verkocht. De belangstelling bij de consument gaat steeds meer uit naar kwalitatief siervuurwerk'', zegt woordvoerder Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland over de aanstaande verkoop van vuurwerk in Nederland.

Door ANP - 27-12-2016, 10:39 (Update 27-12-2016, 10:54)

Naar schatting zijn er in Nederland rond de 1300 vuurwerkverkooppunten. Afgelopen jaar sloten er zo’n zestig omdat de omzet niet voldoende was om uit de kosten te komen, weet Groeneveld. Daarnaast bestellen consumenten wel steeds meer vuurwerk via webshops, maar die groei is volgens Groeneveld nog niet heel groot.

,,Bij die vuurwerktraditie in Nederland hoort ook de manier waarop mensen het aankopen: vaders gaan vaak samen met hun zoon vuurwerk uitzoeken.’’ Tijdens die aankopen wordt er naar verwachting meer besteed. Dat komt volgens de branche mede door de verbeterde economische situatie.

De roep om om vuurwerk centraal af te steken lijkt steeds sterker te worden, maar Groeneveld blijft pleiten voor de Nederlandse traditie: ,,Centraal vuurwerk afsteken druist in tegen de traditie waarin mensen samen met familie, buren of vrienden kleinschalig vuurwerk willen afsteken.’’ Wel erkent hij de toenemende populariteit van vuurwerkshows zoals op de Erasmusburg in Rotterdam.