Cateraar betaalde Defensie 2,8 miljoen terug

DEN HAAG - Cateringbedrijf Supreme dat Defensie tijdens de Uruzgan-missie in Afghanistan te veel in rekening had gebracht, heeft 2,8 miljoen euro terugbetaald. Dat blijkt uit informatie die op verzoek van het ANP door het ministerie van Defensie is vrijgegeven.

Door ANP - 27-12-2016, 18:12 (Update 27-12-2016, 18:12)

Het radioprogramma Bureau Buitenland berichtte in juni over de kwestie. Het bedrijf dat eten en drinken leverde zou Defensie voor miljoenen hebben benadeeld door de kosten van leveringen kunstmatig op te krikken.

Uit een vertrouwelijk schrijven aan de Tweede Kamer dat nu is vrijgegeven blijkt niet alleen dat in de jaren 2006-2009 te veel was gefactureerd. Ook zouden in het contract ,,duidelijke definities en normen over de verrekening van kosten'' hebben ontbroken. Verbeteringen in het contract zouden daarna hebben geleid tot lagere facturen, is in de brief te lezen.