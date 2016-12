Uitspraak in Valkenburgse zedenzaak

DEN BOSCH - In alle 27 zaken van de zogenoemde Valkenburgse zedenzaak wordt woensdag uitspraak gedaan in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Bosch spreekt zich deze dag uit over de geruchtmakende zaak, waar ook in hoger beroep meerdere zittingsdagen voor waren uitgetrokken.

Door ANP - 28-12-2016, 5:38 (Update 28-12-2016, 5:38)

Het Openbaar Ministerie heeft taak- en celstraffen geëist tegen klanten van de zestienjarige Kimberley. Het Heerlense meisje werd in 2014 gedwongen klanten te ontvangen in een hotelkamer in Valkenburg. De man die haar hiertoe dwong was de pooier Armin A., die hiervoor twee jaar cel kreeg.

De rechtbank veroordeelde de klanten vorig jaar na vergelijkbare strafeisen vooral tot taakstraffen. Het OM ging hiertegen in beroep. ,,Het opzoeken van seks buiten de legale prostitutie, op schimmige websites en op achterafplaatsen op achterbanken in auto’s is een welbewuste keuze'', motiveerde de officier van justitie dat besluit destijds.