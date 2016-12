'Amri vastgelegd op beelden station Nijmegen'

ANP 'Amri vastgelegd op beelden station Nijmegen'

NIJMEGEN - De Tunesische Anis Amri is op woensdag 21 december, twee dagen nadat hij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn pleegde, hoogstwaarschijnlijk in Nijmegen geweest. Camera's hebben hem daar waarschijnlijk rond 11.30 uur op beeld vastgelegd. Dat laat het Landelijk Parket woensdag weten. Op dat moment werden bij het station gratis simkaarten uitgedeeld. In de rugtas van Amri werd zo'n kaartje twee dagen later gevonden.

Door ANP - 28-12-2016, 15:35 (Update 28-12-2016, 15:35)

Het Openbaar Ministerie heeft meerdere meldingen gekregen dat Amri in Nederland gezien is, op verschillende plekken. Die worden nu nagetrokken, laat een woordvoerder weten. Het verhaal dat de man ook in Amsterdam is geweest, kan de woordvoerder ,,op geen enkele manier bevestigen''.

De 24-jarige Amri werd op 23 december doodgeschoten door de politie in een voorstad van Milaan. Hij was op station Sesto San Giovanni, dat hij per bus van het centraal station in Milaan had bereikt.