Commandant uit grote zorgen over marine

ANP Commandant uit grote zorgen over marine

DEN HAAG - Marinecommandant Rob Verkerk heeft grote zorgen over de huidige staat en de toekomst van de marine. In het marinemagazine Alle Hens zegt hij dat voorkomen moet worden dat de samenleving verwachtingen heeft ,,van een ogenschijnlijk moderne marine, die we niet kunnen waarmaken''.

Door ANP - 28-12-2016, 16:14 (Update 28-12-2016, 16:14)

Volgens Verkerk worden belangrijke politieke beslissingen over de vervanging van snel verouderende fregatten en onderzeeboten te lang uitgesteld. ,,De ontwikkelingen gaan snel en potentiële tegenstanders zitten ook niet stil. We zijn zaken aan het uitstellen, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt'', aldus de Commandant Zeestrijdkrachten.

Ook de huidige staat is volgens Verkerk niet best. Er zijn niet genoeg reserveonderdelen voor de schepen. ,,Het tekort aan onderdelen komt door jarenlange intensieve inzet, in combinatie met een verouderende vloot en gekrompen budgetten''.

De luitenant-generaal laat weten dat het gebrek aan reserveonderdelen en verouderd en versleten materieel de marinemensen het meest bezighoudt, ,,Het gaat in onze gesprekken vrijwel nooit over arbeidsvoorwaarden. Meestal vragen de mensen mij: generaal, wanneer krijg ik nou eens de juiste spullen, zodat ik mijn werk professioneel kan doen?''.