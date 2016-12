Nieuwe Sprinters op het spoor

ARNHEM - De NS heeft woensdag twintig nieuwe Sprinters officieel in gebruik genomen. De treinstellen maken deel uit van een order van in totaal 58 Sprinters. Deze komen vanaf volgend jaar volledig in bedrijf. De eerste vier rijden al op twee trajecten in Nederland.

Door ANP - 28-12-2016, 16:33 (Update 28-12-2016, 16:33)

Het nieuwe materieel is nodig omdat steeds meer mensen gebruik maken van treinvervoer. De NS startte met vier nieuwe treinen om het effect van kinderziektes te beperken. ,,Die waren er uiteindelijk nauwelijks'', zegt een woordvoerster.

Nu worden langzaam de grote aantallen op het spoor gezet. Deze gaan rijden in Zuidoost-Nederland en hebben nu allemaal een toilet. Destijds is mede door de actiegroep Treinen met Toiletten veel geklaagd over het gebrek aan wc's in de Sprinters. De nieuwe treinen hebben die wel. Ook de bestaande Sprinters krijgen over enkele jaren een toilet.

De 58 extra Sprinters zorgen voor ruim 16.000 extra zit- en staanplaatsen. Nieuw in de huidige Sprinters is dat ze stopcontacten hebben en usb-aansluitingen.