ANP Artikel1 al opgericht voor vertrek Sylvana

DEN HAAG - De nieuwe politieke partij van Sylvana Simons was al opgericht voordat zij was opgestapt bij Denk. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Door ANP - 29-12-2016, 4:34 (Update 29-12-2016, 4:34)

Uit stukken van de Kamer van Koophandel blijkt dat de nieuwe partij Artikel1 van Simons niet op haar naam staat maar op die van culturele activisten Bram Verhappen en Reguillo Wijngaarde. Hierdoor kon Simons haar plannen voor aftreding bij Denk verborgen houden en haar nieuwe partij inschrijven voor de verkiezingen van maart 2017.

De website van Artikel1 werd op 6 december geregistreerd en op 14 decemer werd de politieke beweging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

In een Engelstalig interview van 18 december heeft Simons zich nog uitgesproken als frontvrouw van Denk. Ze sprak daarin over het filmpje waarin haar hoofd op het lichaam van een zwarte Amerikaan is gemonteerd, die aan een boom hing. Later zou ze zeggen dat dit filmpje en het gebrek aan compassie bij de partijleiding een reden was voor haar om bij Denk op te stappen.