Man gepakt voor uitbuiting meisje

MIDDELBURG - De politie heeft een dertigjarige man uit Vlissingen aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij een minderjarig meisje wilde prostitueren.

Door ANP - 29-12-2016, 12:09 (Update 29-12-2016, 12:09)

De verdachte werd woensdag in Arnemuiden gearresteerd voor uitbuiting van een zeventienjarig meisje. Volgens de politie komt de aanhouding mede voort uit eerdere onderzoeken die recentelijk in Zeeland liepen.

Eerder deze maand veroordeelde de rechter twee mannen en een vrouw die in 2014 in Zeeland een destijds minderjarig meisje hadden gedwongen tot prostitutie. In deze Zeeuwse zedenzaak moesten ook klanten van deze prostituee voor de rechter verschijnen. Volgens de politie heeft de recente aanhouding niets met deze zaak te maken.