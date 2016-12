Kwart miljoen profielen in DNA-databank NFI

ANP Kwart miljoen profielen in DNA-databank NFI

DEN HAAG - Het aantal DNA-profielen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is deze maand de kwart miljoen gepasseerd. Dat maakte het NFI donderdag bekend. Aan het begin van dit jaar waren het er nog bijna 225.000.

Door ANP - 29-12-2016, 14:39 (Update 29-12-2016, 14:39)

Volgens Kees van der Beek, beheerder van de databank, groeit het aantal profielen in de komende vijftien jaar met nog eens een kwart miljoen. Van mensen die bijvoorbeeld een inbraak of overval hebben gepleegd wordt het DNA opgeslagen. Dat geldt ook voor mensen die zijn veroordeeld voor een misdaad waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan. Het DNA-profiel blijft in de meeste gevallen twintig tot tachtig jaar in de databank staan.

Over vijftien jaar wordt het aantal van een half miljoen profielen bereikt, verwacht Van der Beek. ,,Daarna worden jaarlijks ongeveer evenveel DNA-profielen van personen opgenomen als dat er weer worden verwijderd omdat de bewaartermijn verstreken is.''