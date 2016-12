Grote brand bij autobedrijf in Schaijk

SCHAIJK - Bij een bedrijf in autobedrijf in Schaijk (Brabant) is donderdagavond een grote brand uitgebroken. Het bedrijf staat op een bedrijventerrein aan de Hoogschaijksestraat.

Door ANP - 30-12-2016, 0:29 (Update 30-12-2016, 0:29)

Er zijn veel hulpdiensten naar toe. Een wijkagent heeft een foto op Twitter geplaatst waarop te zien is dat het dak van het gebouw instort. Het is niet duidelijk of er mensen in het pand waren toen de brand uitbrak. Over de oorzaak is ook nog niets bekend.

De hulpdiensten in de regio hebben het al erg druk met een schip op de Maas bij Grave dat mogelijk gevaarlijke stoffen lekt.