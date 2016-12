'Wilders heeft rechtssysteem niet ondermijnd'

DEN HAAG - Geert Wilders heeft mijn zijn kritische uitspraken tijdens het 'minder-minderproces' het Nederlandse rechtssysteem niet ondermijnd. Dat stelt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, in een interview met de Volkskrant.

Door ANP - 30-12-2016, 3:33 (Update 30-12-2016, 3:33)

Volgens Bakker heeft de PVV-leider gebruik gemaakt van de ruimte die de wet hem biedt. ,,In het algemeen biedt ons rechtssysteem heel veel ruimte aan meneer Wilders en aan iedereen bij hun verdediging", zegt Bakker. Hij vindt het ook niet zo'n probleem. ,,Het is niet verbazingwekkend dat iemand die veroordeeld is om zich heen slaat. Vaak verlaten veroordeelden foeterend en scheldend de rechtszaal. Omdat Wilders een publieke functie uitoefent, krijgen zijn uitspraken een ander soortelijk gewicht."

Bij zijn optreden tijdens het 'minder-minderproces' trok Wilders de onafhankelijkheid van zijn rechters in twijfel. Hij meende dat de rechters PVV-haters waren. ,,Dit proces stinkt echter van alle kanten. Het is een blamage voor Nederland, een aanfluiting voor onze rechtsstaat."

Bakker wil niet reageren op die uitspraken. ,,De rechter debatteert niet over een uitspraak en al helemaal niet met een verdachte over diens verweer", aldus de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. ,,Er zullen rechters in Nederland zijn die op D66 stemmen en rechters die op de PVV stemmen, maar ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. En wat belangrijker is: het doet er ook helemaal niet toe."