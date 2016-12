Politie onderzoekt autobranden Utrecht

UTRECHT - De recherche is een onderzoek begonnen naar negen autobranden in en rond de stad Utrecht, donderdagavond en in de nacht naar vrijdag.

Door ANP - 30-12-2016, 12:21 (Update 30-12-2016, 12:21)

Zeven auto's verspreid over de stad gingen in vlammen op. Ook in Nieuwegein en Vleuten brandden auto's uit. In een aantal gevallen hebben getuigen mannen zien wegrennen.

De recherche onderzoekt of de branden met elkaar in verband staan. Ze gaat vooralsnog niet uit van een connectie met de branden de nacht ervoor in Culemborg.