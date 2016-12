Half jaar cel voor dodelijk seksspel

ANP Half jaar cel voor dodelijk seksspel

AMSTERDAM - Een 57-jarige, seksverslaafde arts moet een half jaar de cel in voor de dood van een 35-jarige Zweedse man. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. De arts had vorig jaar urenlang seks met het slachtoffer en spoot hem methamfetamine in. Aan de gevolgen van dit drugsgebruik is de Zweedse man overleden. De 57-jarige man wordt roekeloos gedrag verweten.

30-12-2016

Beide mannen waren betrokken bij een sadomasochistisch seksspel in de woning van de arts, daarbij gebruikten ze drugs. Hoewel de Zweed instemde met de seks en de drugs oordeelt de rechtbank dat zijn dood mede aan de 57-jarige man te wijten is. Het Openbaar Ministerie zei tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dat de arts ,,buitengewoon onvoorzichtig'' heeft gehandeld. Hij zou het middel niet hebben laten testen en het slachtoffer een te hoge concentratie hebben toegediend.

Er was vijftien maanden celstraf geëist, waarvan zes voorwaardelijk.