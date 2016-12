Politie zet in Culemborg 'brandhond' in

ANP Politie zet in Culemborg 'brandhond' in

CULEMBORG - Het onderzoek naar de recente branden in Culemborg is in volle gang. Het oude zwembad aan de Multatulilaan, waarin een moskee zou komen, en zes auto's gingen woensdag in vlammen op. Rechercheurs zijn in de resten van het gebouw bezig met sporenonderzoek. Daarbij wordt een brandhond ingezet, een speurhond die is getraind om de oorzaak van een brand te vinden en daarbij andere geuren te negeren.

Door ANP - 30-12-2016, 15:36 (Update 30-12-2016, 15:36)

De politie zegt begrip te hebben voor de onrust die is ontstaan door de branden, maar roept de inwoners van Culemborg op om vooral geen eigen rechter te gaan spelen. ,,Elk initiatief om ons te helpen bij het opsporen van de daders juichen we toe, mits het binnen de regels is. Informatie van wijkbewoners hebben we nodig voor het oplossen van de branden'', aldus de politie vrijdag.