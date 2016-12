Tribute George Michael in no-time uitverkocht

ANP Tribute George Michael in no-time uitverkocht

AMSTERDAM - Het muzikale afscheid van George Michael op maandag 16 januari in Paradiso in Amsterdam, is uitverkocht. De gratis kaarten gingen vrijdagmiddag in de 'verkoop' en waren binnen een paar minuten allemaal vergeven. De website van Paradiso kon de drukte niet aan. ,,Dat is nog niet eerder voorgekomen.''

Door ANP - 30-12-2016, 16:31 (Update 30-12-2016, 18:59)

Op de speciale avond treden veel artiesten op, maar namen zijn nog niet bekendgemaakt. ,,We vinden het jammer om zoveel mensen te moeten teleurstellen. Het is wel duidelijk dat we met velen de laatste eer willen bewijzen aan George Michael. We maken er met de gelukkigen een mooie avond van als eerbetoon aan George Michael'', aldus de poptempel vrijdag.

In de Top 40 is Careless Whisper deze week de hoogste nieuweling, op een bescheiden 34e plaats. Het nummer, dat in 1984 al eens vijf weken op nummer één stond in de lijst, was de eerste solohit van Michael na zijn vertrek uit Wham! Eerder kwamen ook artiesten als Michael Jackson en Whitney Houston kort na hun overlijden opnieuw de Top 40 binnen met oude hits.