ANP In totaal al 25.000 kilo vuurwerk onderschept

DEN HAAG - Tot dit weekend heeft de politie iets meer dan 25.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit de wekelijkse vuurwerkbarometer die het Openbaar Ministerie bijhoudt. Vorig jaar stond de teller rond deze tijd op 41.500 kilo.

Door ANP - 30-12-2016, 17:50 (Update 30-12-2016, 17:50)

De meter start jaarlijks in de tweede helft van oktober en loopt door tot in het nieuwe jaar.

Ook de afgelopen dagen zijn weer een aantal flinke vondsten gedaan, zoals 800 kilo in een huis in Hazerswoude-Rijndijk, 300 kilo in een flat in Zoetermeer en enkele honderden kilo's in twee woningen in Sprang-Capelle.